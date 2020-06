Fase 2: Bellanova, ognuno faccia la sua parte per arrivare a sintesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione a possibili tensioni sociali, il ministro per le Politiche agricole Teresa Bellanova ha sollecitato a "non alimentare le contrapposizioni", per "evitare che quello che accade nelle strade in America". Ospite di "Patriae", in onda questa sera in seconda serata su Rai2, il ministro ha auspicato che nel nostro Paese "ognuno faccia la sua parte", il che non significare "annullare le differenze, ma dopo aver discusso bisogna saper arrivare alla sintesi". Per Bellanova "la situazione è difficile, ma se si gioca al più uno, se la politica e le classi dirigenti danno il peggio di sé, portiamo le persone nella confusione. Se si cerca il consenso, se si promette tutto a tutti, la classe politica si indebolirà ulteriormente". Il ministro in quota Italia viva ha annunciato l'ipotesi di "un patto tra i produttori". (Rin)