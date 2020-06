© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di domani a RomaREGIONE:- In occasione della Festa della Repubblica, nel cortile dell’Istituto nazionale malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” e alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si terrà il concerto del tenore internazionale, Francesco Grollo. L’evento promosso dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è stato organizzato per ricordare le vittime della pandemia e per rendere omaggio agli operatori sanitari impegnati nell’emergenza sanitaria per il Covid-19. L’iniziativa si svolge presso l’Istituto Lazzaro Spallanzani, via Portuense, 292, a Roma e sarà trasmessa in streaming sul profilo Facebook e sul sito della Regione Lazio. (ore 19)(Rer)