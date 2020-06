Usa: Fauci, "drasticamente diminuiti" gli incontri tra Trump e la task force anti-coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, membro della task force anti-coronavirus della Casa Bianca, ha affermato che i suoi incontri con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sono "drasticamente diminuiti" nelle ultime settimane. Lo riporta il sito "The Hill". "Avevamo riunioni della task force ogni singolo giorno, compresi sabato e domenica, e circa il 75 per cento delle volte dopo l'incontro con la task force ci incontravamo con il presidente. Ma come probabilmente avrete notato, le riunioni della task force non si sono verificate così spesso di recente", ha spiegato Fauci in un'intervista online per un sito d'informazione scientifica. Alla domanda se il presidente abbia discusso frequentemente del lavoro su un vaccino contro il coronavirus con lui, Fauci ha risposto senza mezzi termini: "No". La Casa Bianca ha inizialmente segnalato all'inizio di maggio che la sua task force sul coronavirus sarebbe stata sciolta, ma dopo le critiche Trump ha detto che sarebbe rimasta al lavoro "a tempo indeterminato", concentrandosi sulla riapertura sicura degli Stati. La task force non tiene conferenze stampa da diverse settimane. Fauci non si è impegnato a promettere una tempistica certa per il completamento di un vaccino, ma ha affermato di essere ottimista al riguardo. (Nys)