Usa: New York, Cuomo e De Blasio approvano coprifuoco

- Ci sarà a partire dalle 23.00 di oggi, fino alle 5.00 di domani mattina, un coprifuoco nella città di New York per limitare i saccheggi in corso. La decisione è stata presa, riporta il sito "Politico", dal sindaco Bill de Blasio e il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. Lo ha fatto sapere quest’ultimo nel corso di una conferenza stampa. Il governatore ha fatto sapere di condividere le ragioni della protesta per la morte di George Lloyd, ma che "purtroppo" ci sono diverse persone impegnate in attività violente. Cuomo ha inoltre ricordato che la Guardia nazionale è in allerta per assistere la polizia locale se necessario, anche se il personale del dipartimento di polizia di New York dovrebbe essere sufficiente a fronteggiare le proteste. Secondo il governatore, alcune azioni della polizia potrebbero aver “esacerbato gli animi” a New York: il riferimento è in particolare ai video pubblicati sui social che mostrano gli agenti usare la forza contro alcuni individui. (Nys)