Coronavirus: Brasile, municipio e stato di Rio presentano piano riapertura graduale attività

- Nonostante il picco di contagi non sia stato ancora raggiunto, il sindaco della città brasiliana di Rio de Janeiro, Marcelo Crivella e il governatore dello stato di Rio, Wilson Witzel, hanno già presentato piani di riapertura graduale delle attività produttive a partire rispettivamente da domani, nel caso del municipio e di lunedì prossimo, 7 giugno, nel caso dello stato. In particolare, secondo quanto annunciato dal sindaco Crivella "si tratta di una riapertura lenta, graduale e in sicurezza", aggiungendo che la città non tornerà alla "normalità" precedente alla pandemia fino ad agosto. L'allentamento delle misure anti-covid e la contestuale riapertura delle attività produttive e commerciali sarà diviso in sei fasi, a distanza di 15 giorni tra l'una e l'altra. (segue) (Nys)