Coronavirus: Brasile, municipio e stato di Rio presentano piano riapertura graduale attività (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, il governatore Witzel, ha annunciato che pubblicherà a breve un decreto che alleggerisce le regole di isolamento sociale a Rio de Janeiro, per quanto di competenza delle autorità dello stato a partire da lunedì prossimo, 8 giugno. Le nuove regole consentiranno la riapertura di centri commerciali, ristoranti, oltre alla pratica di esercizi all'aperto. La decisione di allentare le regole di isolamento arriva in un momento in cui la diffusione del coronavirus e delle morte causate dal Covid-19, malattia causata dal virus, continua a disegnare una curva ascendente sia nel municipio di Rio che nello stato. (Nys)