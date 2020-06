© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi riteniamo che la seconda ondata possa non esserci". Così il professor Alberto Zangrillo, primario e direttore del reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano. Storicamente, ha aggiunto, "sappiamo che i Beta Coronavirus in precedenza non hanno fatto danni in autunno. Speriamo che questo coronavirus si comporti nello stesso modo. Ma nessuno può dirlo". (Rin)