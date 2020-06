© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'estero non ci vogliono? Chi se ne frega, facciamo le ferie in Italia. I mari della Sardegna come quelli della Sicilia sono molto più belli di quelli greci e di Formentera". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini a "Quarta Repubblica", su Rete 4. (Rin)