Fase 2: Salvini su app Immuni, prima di scaricarla ci penso 18 volte

- Scaricherà la app Immuni? "Fino a che non ho certezze, i dati sensibili, sanitari, economici, privati degli italiani, prima di metterli in mano a qualcuno che non è assolutamente certificato e prima di metterli in mano a qualcuno, che magari ha dei soci cinesi, la vita privata degli italiani ci penso 18 volte perché la Cina è tutt'altro che una democrazia". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini a "Quarta Repubblica" su Rete4. "Non solo non gli do il mio telefonino ma li voglio tenere ben lontani dalle aziende italiane", ha aggiunto Salvini. (Rin)