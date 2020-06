Usa: il governatore del Michigan, Trump diffonde odio e divisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, del Partito democratico, ha criticato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per aver chiesto ai governatori di "dominare" i manifestanti e "riprendersi le strade" dopo che le proteste per la morte di George Floyd sono diventate violente in più città. Secondo Whitmer, i commenti sono "pericolosi" e mostrano una presidenza che è determinata a seminare "odio" e "divisione", che portererano "solo a più violenza e distruzione". Lo riporta il sito "The Hill". “Dobbiamo rifiutare questo modo di pensare. Questo è un momento che richiede empatia, umanità e unità", ha aggiunto Whitmer. In giornata Trump ha invitato i governatori degli Stati Uniti a tenere un atteggiamento “aggressivo” nei confronti dei manifestanti che da giorni protestano per l’uccisione del cittadino afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia, avvenuta lo scorso 25 maggio a Minneapolis, Minnesota. “Dovete dominarli o sembrerete un branco di idioti. Dovete arrestarli e processarli”, ha detto Trump ai governatori in videoconferenza dalla Situation Room della Casa Bianca. (Nys)