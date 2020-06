Coronavirus: Brasile, municipio e stato di Rio presentano piano riapertura graduale attività (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella fase 4, a metà luglio, sarà autorizzata l'apertura di scuole materne ed elementari e le attività culturali il luoghi chiusi, con restrizioni sulle capacità. Nella fase 5 a fine luglio, sarà disposta una riduzione delle restrizioni di capacità in quasi tutti i settori come bar, ristoranti, stadi, cinema, spiagge e parchi aperti, poco affollati e la riapertura di tutte le scuole. Nella fase 6, a metà agosto saranno riaperte le scuole di ogni ordine e grado e le università. Il sindaco Marcelo Crivella ha sostenuto che le riaperture previste nelle varie fasi possono essere ritardate in caso di sovraffollamento nelle strutture sanitarie municipali. Inoltre, ha spiegato Crivella, le azioni sono state allineate al governatore Wilson Witzel e sono state prese all'unanimità dal consiglio scientifico del municipio. (segue) (Nys)