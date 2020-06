Uruguay: triplice omicidio infanti di marina, arrestati tre persone sospettati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la ricostruzione dell'episodio fatta dalla stampa in base a indiscrezioni provenienti da fonti investigative, due dei tre fanti sarebbero stati uccisi con un solo colpo di pistola alla testa mentre un terzo avrebbe ricevuto molteplici spari. Alle vittime sarebbero state inoltre sottratte le pistole Glock che avevano in dotazione, mentre sono stati rinvenuti i loro giubbotti antiproiettili e i fucili. Proprio il furto delle pistole sembrerebbe essere il movente principale considerato dall'inchiesta in corso. L'omicidio avviene nel contesto inoltre di una decisa scalata della violenza e la criminalità in Uruguay negli ultimi due anni oltre che di una sempre maggior incidenza del traffico di droga. Il presidente dell'Uruguay, ha decretato due giorni di lutto a partire da lunedì e ha assicurato che "combatteremo e cattureremo i responsabili di questo omicidio". (Bua)