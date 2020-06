Difesa: ministro Guerini, da presidente Mattarella “rispetto, serietà e servizio alle istituzioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha accolto con favore le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del suo discorso pronunciato oggi in vista della Festa della Repubblica che si celebra domani, 2 giugno. “Rispetto, serietà, collaborazione e servizio alle istituzioni. Con le sue parole il presidente Mattarella ci indica i principi da seguire per preservare il presente e costruire il futuro della Repubblica. Grazie presidente anche per il ricordo delle nostre Forze armate”, ha scritto il ministro Guerini su Twitter. (Res)