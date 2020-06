© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il lavoro della Farnesina per consentire il ritorno in sicurezza in Italia dei connazionali bloccati all’estero. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono rientrate oltre 84 mila persone con 823 operazioni da 118 paesi. Oggi sono rimpatriate circa 473 persone, con voli da Regno Unito, Belgio, Cile, Bolivia, St Barth e Malta. Lo riferisce la Farnesina in una nota. (Res)