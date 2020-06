Fase 2: Trano (Misto), con convenzione Mef-Cdp su debito Pa 12 miliardi di aiuti veri a imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raffaele Trano, presidente della commissione Finanze della Camera e membro della Commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti, osserva che "alle imprese messe in crisi dall'emergenza coronavirus servono fatti e non parole. Un aiuto concreto arriva ora - spiega in una nota - con una convenzione, prevista dal decreto Rilancio, tra il ministero dell'Economia e delle Finanze e la Cassa depositi e prestiti, finalizzata al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, delle Regioni e delle Province autonome, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Sono stati inoltre approvati i 'contratti tipo' per la concessione delle relative anticipazioni di liquidità in favore degli enti. Con le richieste delle anticipazioni, che avranno durata fino ad un massimo di trenta anni e saranno regolate ad un tasso fisso dell'1,226 per cento, da presentare a Cassa depositi e prestiti tra il 15 giugno e il 7 luglio prossimo". (segue) (Com)