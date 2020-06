Fase 2: Trano (Misto), con convenzione Mef-Cdp su debito Pa 12 miliardi di aiuti veri a imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla convenzione - prosegue Trano - si stima che le imprese e gli altri creditori della Pubblica amministrazione potranno ottenere 12 miliardi di euro, 8 destinati al pagamento di debiti commerciali e i restanti 4 ai debiti degli enti del servizio sanitario nazionale. Cassa depositi e prestiti comunicherà infine all'ente beneficiario la concessione dell'anticipazione entro il 24 luglio 2020. Per la ripartenza lo Stato non può che avere un ruolo centrale, a partire da un piano forte di opere pubbliche, e a tal fine diventa determinante che le pubbliche amministrazioni si mostrino come committenti affidabili, in grado di pagare in tempi certi le società appaltatrici. Troppe volte abbiamo assistito a fallimenti di aziende andate in crisi dopo aver atteso troppo a lungo che gli enti pubblici per cui avevano lavorato saldassero le somme dovute. Il Covid-19 ha per forza di cose - conclude - tracciato nuovi modelli di società e anche sul fronte dei debiti della pubblica amministrazione auspico che l'iniziativa presa dal Mef e da Cdp apra un nuovo corso". (Com)