Vitalizi: Di Maio, bene decisione della Regione Calabria di fare marcia indietro

- La decisione della Regione Calabria di fare marcia indietro sul ritorno ai vitalizi contribuendo a fare “il buon esempio” e a consolidare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. “La Regione Calabria ha fatto marcia indietro sul ritorno ai vitalizi. Hanno compreso l’errore e questo è un bene. Tra tutti i doveri della politica ce n’è uno, infatti, fondamentale: consolidare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Dare il buon esempio. E non dai certo il buon esempio se le tue priorità sono reintrodurre un privilegio obsoleto, specie in un momento di crisi e sofferenza come questo. Ora, più di prima, bisogna servire il paese con costanza e determinazione. Lavoriamo per approvare provvedimenti a favore di imprese, famiglie e lavoratori. Questo è ciò che serve. Da parte di tutti”, ha scritto Di Maio.(Res)