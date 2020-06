Infrastrutture: presentato piano Aspi per monitoraggio e manutenzione gallerie liguri, esenzione pedaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato oggi, presso la sede della regione Liguria, il piano di monitoraggio e interventi sulle gallerie della rete autostradale ligure, elaborato da Autostrade per l’Italia, in condivisione con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Alla riunione - riferisce una nota - erano presenti tra gli altri il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, il responsabile dell’Ufficio ispettivo territoriale del Mit Placido Migliorino. Il piano prevede un forte potenziamento del personale tecnico e delle maestranze impegnate nelle attività di controllo e manutenzione delle gallerie liguri, che passano dalle attuali 400 a circa 800, a cui sommare una squadra specializzata di pronto intervento di ulteriori 150 tecnici specializzati. L’incremento delle risorse umane, pari a circa il 110 per cento, vede l’impiego di 10 società in contemporanea, è stato possibile grazie a uno spostamento dei tecnici impegnati nei cantieri delle grandi opere sul territorio nazionale per concentrarli, secondo quanto concordato con il Mit, sulle attività in corso in Liguria. (segue) (Com)