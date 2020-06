Infrastrutture: presentato piano Aspi per monitoraggio e manutenzione gallerie liguri, esenzione pedaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viene rafforzata anche la disponibilità di mezzi tecnici, che aumentano di oltre il 100 per cento rispetto a quelli attualmente in uso. In particolare, i "jumbo" per le chiodature passano da 12 a 30 e le piattaforme elevatrici da 80 a 162. Aspi ha programmato inoltre una significativa ottimizzazione degli approvvigionamenti del materiale necessario per realizzare gli interventi, così da ridurre al minimo le tempistiche di fornitura e consegna, nonostante le difficoltà ancora presenti a causa dell’emergenza Covid19. L’obiettivo del piano è di anticipare entro il 30 giugno il completamento degli interventi nelle gallerie e la conseguente riapertura dei tunnel. Ciò consentirà il ritorno della viabilità diurna su due corsie per senso di marcia nelle principali tratte della rete ligure al momento oggetto di verifiche e interventi.In ogni caso, per limitare gli impatti sulla circolazione, tutte le ispezioni programmate nelle gallerie verranno svolte in orario notturno. Solo nel caso in cui sarà necessario intervenire con lavori manutentivi, sarà valutata la prosecuzione delle chiusure anche in orario diurno. (segue) (Com)