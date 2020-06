Infrastrutture: presentato piano Aspi per monitoraggio e manutenzione gallerie liguri, esenzione pedaggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come forma di supporto agli automobilisti e alla cittadinanza ligure, Autostrade per l’Italia ha predisposto l’ampliamento delle gratuità dei pedaggi per chi viaggia da e per la Liguria. Il piano, che partirà dalla mezzanotte di oggi, prevede nel dettaglio le seguenti agevolazioni: esenzione totale dal pagamento del pedaggio per transiti con origine/destinazione tra tutti i caselli dell'A7, da Vignole, a quelli dell'A12, fino a Lavagna, e viceversa; possono usufruire di tale agevolazione anche coloro che entrano dal casello di Sestri Levante; esenzione totale dal pagamento del pedaggio per transiti con origine/destinazione dal casello di Ovada sull'A26, ai caselli dell'A10 da Genova Aeroporto a Varazze e viceversa: possono usufruire di tale agevolazione anche coloro che entrano dai caselli da Albissola e Celle Ligure; esenzione totale del tratto da Ovada all’allacciamento dell'A26 con l'A10 per tutti i veicoli, indipendentemente dalla provenienza, che attraversano tale tratto, in entrambe le direzioni; esenzione totale del tratto Genova Bolzaneto, Genova Ovest, Genova Est per tutti i veicoli, indipendentemente dalla provenienza, che attraversano tale tratto, in entrambe le direzioni. (segue) (Com)