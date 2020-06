Infrastrutture: presentato piano Aspi per monitoraggio e manutenzione gallerie liguri, esenzione pedaggi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ottenuto da Autostrade un impegno a lavorare per la messa in sicurezza delle gallerie 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, come da noi richiesto: entro la fine di giugno è in programma la conclusione della prima fase degli interventi sui 285 tunnel presenti sulla rete autostradale ligure. Cittadini e turisti, dall’inizio di luglio, avranno due corsie per senso di marcia a disposizione nelle principali tratte durante il giorno. Oltre a questo è prevista un’estensione e un potenziamento delle esenzioni sulle tratte che ruotano attorno al nodo di Genova. Nel complesso - commenta il presidente - si tratta di uno sforzo importante che va incontro alle necessità della Liguria: la nostra regione ha bisogno di certezza sulla sicurezza nell’ambito del trasporto e allo stesso tempo di avere la garanzia di una mobilità efficiente, soprattutto perché viviamo un momento in cui la logistica, i contatti e il turismo rappresentano la chiave di volta per la ripartenza economica della nostra regione dopo il lockdown". (segue) (Com)