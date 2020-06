Coronavirus: Oms, in Brasile e America latina picco della pandemia non ancora raggiunto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Ryan, il progressivo aumento dei contagi nella regione ha "travolto i servizi sanitari" che quasi ovunque sono "sotto estrema pressione". "Dobbiamo essere al fianco di questi paesi e mostrare solidarietà", ha insistito, sottolineando la complessità dell'urbanizzazione nella regione come un fattore che può essere favorevole alla trasmissione. Senza menzionare i nomi di paesi o governi, Ryan ha avvertito che alcuni hanno agito correttamente e altri no. "Abbiamo avuto risposte diverse. Vediamo buoni esempi di governi che hanno adottato un'ampia strategia, guidata dalla scienza. In altre situazioni, vediamo l'assenza e la debolezza di questo tipo di approccio", ha detto. (Brb)