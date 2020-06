Usa: Gilead, remdesivir migliora status pazienti moderatamente affetti da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il farmaco antivirale di Gilead Sciences, il remdesivir ha fornito solo un modesto beneficio nei pazienti affetti moderatamente da Covid-19, secondo uno studio in fase avanzata su circa 600 persone. Lo riporta la stampa internazionale. Molti occhi sono puntati su remdesivir, un farmaco somministrato per via endovenosa, dopo che la Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha concesso il mese scorso l’autorizzazione per l’uso in casi di emergenza del farmaco, citando i risultati di un altro studio, condotto dai National Institutes of Health, secondo i quali il farmaco, rispetto a un placebo, riduce la durata del ricovero ospedaliero del 31 per cento, o di circa quattro giorni. Secondo gli esperti questi risultati sono particolarmente significativi, poiché non ci sono ancora farmaci o vaccini approvati contro il coronavirus, anche se molti medicinali approvati per simili sintomi, così come cure sperimentali, sono ora sottoposti a test, per osservare se sono in grado di alterare il decorso del Covid-19, la malattia causata dal coronavirus. I nuovi risultati annunciati da Gilead oggi provengono da uno studio ideato per valutare la sicurezza e l’efficacia di una cura di cinque-dieci giorni di remdesivir, in aggiunta alle cure standard proposte ai pazienti moderatamente affetti da Covid-19, rispetto alla sola terapia standard. Durante l’undicesimo giorno, una maggiore percentuale di pazienti sottoposti al farmaco per cinque giorni hanno mostrato un miglioramento del proprio stato clinico, rispetto ai pazienti sottoposti alla terapia standard, secondo Gilead. (Nys)