Usa: il direttore dell’Oms loda il “contributo immenso” statunitense e tende mano a Trump

- Il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesu, ha elogiato il contributo "immenso" e "generoso" degli Stati Uniti alla sanità del mondo, in un tentativo di ricucire lo strappo tra l'Oms e Trump, dopo che il presidente Usa ha annunciato di voler rompere i legami con l'agenzia delle Nazioni Unite. Lo riporta la stampa internazionale. Ghebreyesu ha dichiarato di sperare in un futuro della collaborazione con gli Stati Uniti, che ha lodato per quanto fatto in passato: “Il mondo ha beneficiato a lungo del forte impegno collaborativo con governo e popolo degli Stati Uniti. Il contributo e la generosità della sua gente sono stati immensi per decenni, ed è desiderio dell’OMS che tutto questo continui”. Fin dall'inizio della crisi sanitaria negli Stati Uniti, Trump ha messo in dubbio il lavoro dell'Oms, che ha definito eccessivamente legata alla Cina e poco reattiva nella fase iniziale dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Il 29 maggio Trump ha annunciato che l’Oms “non è riuscito a intraprendere le necessarie riforme”, e gli Stati Uniti “chiuderanno la relazione”. L’Oms ha dichiarato il coronavirus un’emergenza sanitaria globale il 30 gennaio, quando erano solo 82 casi al di fuori della Cina, con zero morti; è questa la linea difensiva seguita da Tedros in risposta alle critiche. A febbraio l’Oms ha difeso la Cina, affermando che la risposta del Paese al virus è stata un miglioramento rispetto a focolai del passato, come ad esempio la Sars, e ha replicato a Trump dicendo di aver concesso ai leader mondiali tempo a sufficienza per intervenire nelle prime fasi dell’epidemia.(Nys)