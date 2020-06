© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, informa che "da oggi l'app Immuni è diventata operativa e si può scaricare da qui ". Su Twitter il ministro prosegue: "Io ce l'ho già e invito tutti voi ad installarla per avere, tutti assieme, un'arma in più contro il coronavirus. E' importante per proteggerci e per proteggere gli altri". (Rin)