Coronavirus: Zangrillo (San Raffaele), malattia provocata dal virus è inesistente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho detto la verità, ovvero quello che tutti i medici rianimatori in Italia dicono: la malattia provocata dal virus è inesistente. Questa cosa ha fatto scalpore ma non ho mai detto che il virus è mutato o che è colpa di un virus che si è attutito". Lo ha ribadito oggi il professor Alberto Zangrillo, primario e direttore del reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, intervenendo a "Quarta Repubblica" su Rete4. "Ho semplicemente osservato quello che accade, poi di chi sia il merito non lo so. Ci limitiamo ad osservare i fatti", ha aggiunto ricordando che "i numeri ci dicono che stiamo vincendo questa battaglia". (Rin)