Usa: Facebook, protesta dei dipendenti per la tolleranza nei confronti di Trump

- Dozzine di dipendenti di Facebook, in un raro episodio di contestazione pubblica propria azienda, hanno protestato contro la decisione dei dirigenti di non fare nulla riguardo ai messaggi infiammatori che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva postato sulla piattaforma di social media la scorsa settimana. Più di dieci dipendenti ed ex dipendenti hanno descritto le critiche come la sfida più impegnativa per la leadership di Zuckerberg dalla fondazione del social network, riporta il "New York Times". Particolarmente criticata è stata la decisione di non oscurare i post di Trump sulle proteste contro il razzismo, e ieri, 31 maggio, c'è stata una specie di sciopero. All’inizio delle proteste Zuckerberg aveva detto chiaramente che non intendeva prendere misure simili a quelle di Twitter, che aveva deciso di segnalare come inappropriati e pericolosi alcuni tweet di Trump sulle manifestazioni in corso. "Facebook non dovrebbe decidere cosa è giusto e cosa no", aveva detto Zuckerberg, ribadendo una linea stabilita ormai da anni nei confronti dei post di leader politici. Nei giorni seguenti ha aggiunto che gli utenti di Facebook dovrebbero "essere in grado di farsi un’opinione per conto loro", lasciando intendere inoltre che la società non avrebbe preso una posizione ufficiale sulle proteste. I dipendenti, che hanno affermato di essersi rifiutati di lavorare per mostrare il loro supporto ai manifestanti in tutto il paese, hanno aggiunto un messaggio automatizzato ai loro profili digitali e risposte via e-mail dicendo che erano fuori dall'ufficio in uno spettacolo di protesta. Al momento che la maggior parte dei dipendenti di Facebook lavora da casa a causa della pandemia di coronavirus. (Nys)