2 giugno: Salvini, grazie a Presidente Mattarella per presenza a Codogno e appello a rispettare dolore

- “Grazie al presidente Mattarella: non solo ha scelto di essere a Codogno per la Festa della Repubblica, ma col suo appello alle Istituzioni che devono essere all’altezza del dolore degli italiani ricorda a tutti che le vittime e la sofferenza non possono essere la scusa per miseri attacchi politici. Un messaggio quanto mai opportuno, dopo che abbiamo letto addirittura di 'dossier' per colpire la Lombardia e i suoi morti”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in una Nota. (Com)