Cile: coronavirus, superati i 100 mila contagi e curva ancora in ascesa

- Con un nuovo record di 5.471 nuovi casi in un solo giorno, il Cile ha superato oggi la barriera dei 100 mila contagi (105.159). Record inoltre anche per quanto riguarda il numero dei morti nelle ultime 24 ore, con 59 decessi. Sono 1.113 le vittime in totale della Covid-19 dall'inizio della pandemia. Il ministro della Salute, Jaime Manalich in questo contesto ha ammesso oggi nel corso di una conferenza stampa che il sistema sanitario si trova "sotto un livello di stress eccezionale". Secondo i numeri forniti dalla autorità il numero di persone ricoverate per coronavirus è attualmente di 1406 mentre i respiratori meccanici ancora a disposizione sono 286 a livello nazionale. Manalich ha dichiarato che lo sforzo principale del governo attualmente è quello di aumentare il numero di posti disponibili nelle denominate "residenze sanitarie" destinate all'isolamento dei casi positivi. (segue) (Abu)