Cile: coronavirus, superati i 100 mila contagi e curva ancora in ascesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Organizzazione panamericana e mondiale della Salute (Ops-Oms), a fallire fino ad oggi nella lotta contro la pandemia in Cile sono state proprio le misure di isolamento. Ad affermarlo è stato il rappresentante locale dell'Ops-Oms, Fernando Leanes, in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi all'emittente radiofonica "Duna". "Il Cile è un paese che ha avuto una grande capacità di testare la popolazione ma l'isolamento dei casi di contagio ed il rispetto delle norme stabilite non hanno funzionato", ha affermato Leanes. Secondo il rappresentante dell'Oms "il modo migliore di organizzare e garantire l'isolamento è all'interno di strutture sanitarie, ma in Cile questo si è svolto nelle abitazioni e questo ha generato serie difficoltà". Leanes ha quindi affermato che a fronte del forte aumento della curva dei contagi registrato nelle ultime settimane "bisogna rafforzare al massimo le misure di isolamento individuali e collettive". (segue) (Abu)