Cile: coronavirus, superati i 100 mila contagi e curva ancora in ascesa (3)

- In questo contesto il ministro della Salute del Cile, Jaime Manalich, è sempre più al centro delle critiche non solo dell'opposizione, ma anche da parte di esponenti dello stesso gabinetto di Sebastian Pinera, per la gestione dell'emergenza sanitaria dettata dalla pandemia del nuovo coronavirus. L'ultima decisione che ha destato controversie, è stata quella di decretare la fine della quarantena nella città di Antofagasta, dove il focolaio di contagi non si è ancora esaurito, e di non avviarla nella città di Valparaiso, dove si registra un forte aumento dei casi. A esprimere i suoi dubbi sulle ultime decisioni di Manalich, sarebbe stata la portavoce del presidente Pinera, Karla Rubilar, che vanta un master in Salute Pubblica. Secondo Rubilar la quarantena a Valparaiso, la seconda città più popolata del paese, è fondamentale per preservare questa zona dal collasso del sistema sanitario già in corso nella capitale. (segue) (Abu)