2 giugno: Fnomceo, anche le professioni sanitarie al cospetto del Milite ignoto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A questi professionisti, a quelli della salute, ai medici, a Roberto Stella, nostro amico e collaboratore e primo tra i medici in attività a cadere, e a tutti quelli come che, come lui hanno sacrificato la propria vita va la nostra eterna gratitudine - afferma il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Fnomceo, Filippo Anelli -. Ringraziamo dunque il ministro Roberto Speranza per averci coinvolti e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini per averci formalmente invitati ad essere presenti domani all’omaggio del presidente della Repubblica. Si tratta di un segnale di grande attenzione nei confronti di tutte le professioni sanitarie, tanto più significativo perché riconoscere le professioni sanitarie vuol dire riconoscere come fondamentali i diritti dei cittadini. La nostra Repubblica è fondata sul lavoro e sulla sovranità del popolo, che è titolare di Diritti fondamentali - continua Anelli -. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La professione medica, grazie alle precipue competenze e ideali su cui si fonda il suo operato, insieme a tutte le professioni sanitarie e socio-sanitarie contribuisce a questa garanzia. Contribuisce alla tutela del diritto a una salute universale, libera, uguale e fondata sul principio di solidarietà. Contribuisce ad assicurare il diritto alla uguaglianza, il diritto all’equità, il diritto alla libera determinazione, il diritto alla libertà della scienza, il diritto all’inclusione, tema di quest’anno". (segue) (Com)