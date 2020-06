2 giugno: Crimi, parole Mattarella indicano la via, affrontiamo uniti il cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole rivolte dal presidente Mattarella agli italiani per questo 2 giugno, "così diverso dai precedenti, come sempre hanno toccato le giuste corde. Lo spirito di unità prima di tutto, senza il quale la nostra comunità non potrà affrontare e vincere la sfida per il rilancio e per costruire un nuovo futuro". Lo scrive in una nota il capo politico del Movimento cinque stelle Vito Crimi. "Siamo tutti chiamati alla responsabilità, individuale e collettiva, e a fare al meglio la nostra parte. Perché c'è bisogno di tutte le energie di cui il nostro meraviglioso Paese dispone. Siamo consapevoli che il lavoro da compiere è ancora enorme e che l'Italia di domani non sarà più la stessa. Il cambiamento non deve intimorirci o indurci a desistere, ma - conclude - spingerci a fare tutto quello che è necessario per uscirne insieme e più forti, orgogliosi di quello che siamo". (Com)