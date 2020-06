Infrastrutture: presentato piano Aspi per monitoraggio e manutenzione gallerie liguri, esenzione pedaggi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo facendo il massimo sforzo per concludere il prima possibile i doverosi controlli di sicurezza sulle gallerie della rete ligure - dichiara l’Ad di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi - Ringrazio il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la regione Liguria e il comune di Genova per l’ampia collaborazione che avremo nella gestione del piano. Il nostro obbiettivo è fare presto e bene per concludere entro il 30 giugno tutti gli interventi di monitoraggio e manutenzione dei fornici. Siamo al 90 per cento del lavoro e, facendo sistema, puntiamo a completare il piano entro 30 giorni. Chiediamo la comprensione dei cittadini e degli automobilisti perché è possibile che si verifichino alcuni disagi. Per questo abbiamo notevolmente potenziato il piano di gratuità del pedaggio in Liguria" conclude Tomasi. (segue) (Com)