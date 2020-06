Infrastrutture: presentato piano Aspi per monitoraggio e manutenzione gallerie liguri, esenzione pedaggi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ingegner Migliorino ha illustrato al tavolo delle autorità regionali gli esiti dei controlli effettuati applicando il Manuale delle ispezioni redatto dal Mit. In particolare "su 285 gallerie - ha spiegato il dirigente del Dicastero - sono state trovate criticità con interdizioni in 36 casi. L'obiettivo dell'attività del Mit è duplice. In primo luogo quello della qualità della manutenzione e dei controlli e quindi della sicurezza della circolazione. In secondo luogo quello dell'articolazione dei lavori e delle cantierizzazioni in modo da incidere il meno possibile sui disagi alla circolazione autostradale. In tale scenario il Mit ha anche disposto alla concessionaria la calmierizzazione dei pedaggi e l'esenzione per i residenti del pagamento secondo lo specifico piano illustrato. Il Mit vigilerà con report settimanali sul regolare avanzamento delle ulteriori ispezioni e lavori in corso in modo da garantire al 1 luglio almeno la transitabilità su due corsie nella maggior parte della rete gestita da Aspi" ha concluso Migliorino. (Com)