Agrolimentare: Mipaaf, pubblicato report controlli nei 4 mesi di emergenza Covid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, il 66 per cento dell’attività ispettiva è stata svolta nei settori vitivinicolo, oleario e lattiero-caseario, ma anche nelle carni, uova, pasta, riso e, in generale, i prodotti alimentari preconfezionati, tutti alimenti che hanno subito uno sbalzo di consumi durante l’emergenza sanitaria.Per quanto riguarda il monitoraggio dei canali eCommerce, che hanno registrato un grosso incremento di accessi nel quadrimestre febbraio-maggio, l’Icqrf ha operato 558 interventi per la rimozione, su Alibaba, Amazon e eBay, di inserzioni irregolari di prodotti agroalimentari. Sul fronte sanzionatorio, nel periodo febbraio-maggio 2020, la percentuale maggiore di sanzioni irrogate dall’Icqrf riguarda il settore vitivinicolo (286 provvedimenti emanati, pari ad oltre il 55 per cento del totale), poi quello delle produzioni agroalimentari a denominazione registrata con poco più del 24 per cento del totale (pari a 125 ordinanze), e infine con 51 provvedimenti e circa il 10 per cento del totale, il settore concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari. (Com)