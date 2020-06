Egitto: ministero del Turismo consente a hotel autorizzati tasso di occupazione del 50 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure preventive negli esercizi alberghieri prevedono, tra le altre cose, che la capacità della camera non superi i due adulti (un bambino nella camera familiare). Tutti gli hotel sono tenuti a fornire Dpi (dispositivi di protezione individuale) per dipendenti e ospiti. Inoltre, deve essere individuato uno spazio riservato (o piano dell'hotel) in ciascun resort per la quarantena di casi minori, non critici e sospetti. Durante le procedure di accoglienza degli ospiti, il check-in per gli ospiti deve essere effettuato elettronicamente o con penne usa e getta. I bagagli devono essere sterilizzati prima dell’effettuazione del check-in e del check-out dall'hotel. E' necessario misurare la temperatura degli ospiti ogni volta che entrano nella struttura e deve essere fornito disinfettante per le mani nell'area della reception e in varie aree in ogni momento. Le condizioni relative ai lavoratori prevedono, tra le altre cose, l'impegno a utilizzare un massimo del 50 per cento della forza lavoro. Inoltre, i lavoratori che rientrano dalle vacanze saranno messi in quarantena per 14 giorni prima di iniziare il lavoro. (segue) (Cae)