Coronavirus: Mattarella, reprimere comportamenti di chi cerca di sfruttare emergenza

- "Sono consapevole che ai comportamenti" visti durante l'emergenza "se ne sono, talvolta, contrapposti altri ad opera di chi ha cercato e cerca di sfruttare l’emergenza. Comportamenti simili vanno accertati con rigore e repressi con severità ma sono, per fortuna, di una piccola minoranza della nostra società". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio in occasione del "Concerto in ricordo delle vittime del coronavirus" nei giardini del Quirinale. (Rin)