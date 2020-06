Cuba: governo difende ospitalità a membri Eln, nuova condanna ad attacchi Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cubano ha ribadito la legittimità della presenza sul proprio territorio di elementi della guerriglia colombiana dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln), motivo del recente inserimento dell'Avana nella lista nera della capitali che non collaborano nella lotta contro il terrorismo, elaborata dagli Stati Uniti. Una lista "unilaterale e arbitraria, senza fondamento, autorità o appoggio internazionale", stilata con i soli "propositi di diffamazione e coercizione" dei paesi che "si negano a rispettare la volontà del governo degli Usa", si legge in una nota del ministero degli Esteri. Cuba ricorda che i membri dell'Eln sono arrivati nel paese a maggio 2018, ospiti del negoziato con il governo colombiano che l'Ecuador aveva deciso di non appoggiare più. La loro permanenza nell'isola è giustificata dal "protocollo di rottura" dei negoziati firmato da Eln, governo colombiano e i paesi garanti - Cile, Venezuela, Brasile e Norvegia. Un documento nel quale si stabiliva che in caso di stop alle trattative i guerriglieri avrebbero avuto diritto a un ritorno sicuro in patria, con almeno 72 ore di sospensione delle azioni militari da parte di Bogotà. (segue) (Abu)