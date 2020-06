Cuba: governo difende ospitalità a membri Eln, nuova condanna ad attacchi Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo colombiano aveva richiesto l'estradizione dei guerriglieri all'indomani dell'attentato del gennaio 2019 a un commissariato di polizia, attribuito all'Eln, chiuso con la morte di 22 cadetti e 66 feriti. Un'azione che per il governo di Ivan Duque ha di fatto posto automaticamente fine a quanto accordato in sede di apertura dei negoziati, protocollo compreso. facendo decadere, denuncia l'Avana, la garanzia per il ritorno dei guerriglieri. Il governo cubano, si legge ancora nella nota, "ha sostenuto e sostiene" la "applicazione del protocollo". Una posizione "ampiamente supportata dalla comunità internazionale e dai settori impegnati nella ricerca di una soluzione negoziata al conflitto armato colombiano" oltre che "una pratica universale riconosciuta" e dal diritto internazionale. Di più, Cuba chiede al governo Duque di chiarire "quale sia la sua posizione sulle condizioni dei garanti nel processo di pace" (Abu)