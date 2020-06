Scuola: Bernini (FI), è la confusione più totale, stanziamento insufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, denuncia che "mentre la ministra Azzolina è convinta di colmare le cattedre vacanti a settembre attraverso una 'call veloce', come se avesse la bacchetta magica, e mentre il suo comitato scientifico vagheggia di 'scuola ibrida' e di 'scuola porosa', la rivista 'Tuttoscuola' ha invece fatto i conti con la realtà e scritto che serve almeno un altro miliardo e mezzo di euro per evitare il caos alla riapertura del nuovo anno, dando per scontato che alle medie superiori verrà adottata la didattica mista, metà a distanza e metà in presenza". La parlamentare aggiunge in una nota: "Per sdoppiare le classi bisognerà assumere altre migliaia di supplenti, e la soluzione non può certo essere la riduzione a 40 minuti dell’ora di lezione. Ai ritardi nella ristrutturazione degli edifici - conclude Bernini - si aggiunge così la confusione più totale a tutto danno delle famiglie che stanno già affrontando da mesi la dura prova della didattica a distanza". (Com)