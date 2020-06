Cile: crollo record dell'attività economica ad aprile, -14,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Cile ha sofferto ad aprile un calo del 14,1 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. È quanto emerge dal rilevamento mensile (Imacec) della Banca centrale reso noto oggi. Si tratta di un crollo senza precedenti nella storia moderna del Cile dovuto essenzialmente all'impatto economico della pandemia del nuovo coronavirus. Rispetto al mese precedente il calo è stato invece dell'8,7 per cento. Unico settore a mantenere il livello di attività è quello minerario (Imacec minerario), che segna solo un -0,1 per cento su anno. Il resto delle attività nel congiunto (Imacec non minerario) registra invece un -15,5 per cento. Le attività che più hanno sofferto l'impatto dell'emergenza sanitaria sono state principalmente quelle dei servizi, del commercio, e dell'industria, mentre ne hanno risentito in misura minore la costruzione e l'industria manifatturiera. (segue) (Abu)