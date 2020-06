Coronavirus: Mattarella, domani a Codogno per attestare coraggio italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio in occasione del "Concerto in ricordo delle vittime del coronavirus" nei giardini del Quirinale, ha annunciato che domani sarà a "Codogno, luogo simbolo dell’inizio di questo drammatico periodo, per rendere omaggio a tutte le vittime e per attestare il coraggio di tutte le italiane e tutti gli italiani, che hanno affrontato in prima linea, spesso in condizioni estreme, con coraggio e abnegazione, la lotta contro il coronavirus. Desidero ringraziarli tutti e ciascuno", ha specificato. (Rin)