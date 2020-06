Cultura: Fp Cgil, sito Unesco Tarquinia e Cerveteri ancora chiuso, territorio rischia abbandono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito Unesco di Tarquinia e Cerveteri è ancora chiuso e il territorio rischia l'abbandono. E' quanto si legge, in una nota, del sindacato Fp Cgil. "La carenza di personale nel sito Unesco di Tarquinia e Cerveteri è una questione da tempo denunciata - si legge ancora nella nota - dalla Fp Cgil e su cui più volte è stato chiesto di intervenire. Se l'organico in forza al sito, oggi sotto la direzione regionale musei del Lazio del ministero, era insufficiente fino alla chiusura dello scorso 8 marzo, oggi la situazione è ancora peggiore, tanto che il sito rischia di rimanere chiuso al pubblico durante la Fase 2. La restituzione alla cittadinanza di siti così importanti per il Lazio al di fuori del circuito culturale della città di Roma - spiega il sindacato - è un obiettivo imprescindibile. Conosciamo la situazione complessa del personale e delle casse della direzione regionale e, per questo, abbiamo cercato di proporre possibili azioni per prevedere aperture almeno 1 o 2 giorni a settimana. Ma nonostante siano state messe in campo tutte le necessarie misure di sicurezza rispetto al contenimento del contagio da Covid-19, durante l'ultimo tavolo sindacale non è stato possibile raggiungere un accordo di apertura. A Tarquinia e Cerveteri dal prossimo lunedì, oltre al personale di vigilanza, mancheranno i contratti di manutenzione del verde: lavoratori e funzionari sono al lavoro da settimane per cercare soluzioni, anche di concerto con gli enti locali oppure optando per interpelli per reperire personale". (segue) (Com)