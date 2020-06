Cultura: Fp Cgil, sito Unesco Tarquinia e Cerveteri ancora chiuso, territorio rischia abbandono (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultimo intervento normativo di Franceschini ha diviso l'ex Polo Museale del Lazio che conteneva 46 siti in due direzioni regionali: una per la città di Roma e l'altra per i siti del resto della regione - continua la Fp Cgil -. A oggi, entrambi gli istituti sono ancora sotto la Direzione di Edith Gabrielli, in carica già dal 2014. Mentre per il sito Unesco non si prospettano risorse o investimenti, apprendiamo con stupore - sottolinea il sindacato - la pubblicazione di interpelli corposi per la ricerca di personale per i siti di Castel sant'Angelo, Pantheon e Vittoriano. Evidentemente, la dirigente in carica ha scelto di privilegiare i grandi siti romani, mediaticamente più accattivanti e su cui di certo il flusso turistico può facilmente tornare a concentrarsi, trascurando però il resto del territorio. Una politica che come Cgil non sosteniamo: la ripartenza e la fruizione del patrimonio culturale va promossa in tutto il territorio, non solo su Roma. Per questo - conclude il sindacato -, abbiamo chiesto in tempi rapidi un nuovo confronto sul sito Unesco: per la Tuscia cultura e turismo rappresentano un'importante risorsa economica e occupazionale, imprenscindibile in tempi così complessi". (Com)