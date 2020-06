Brasile: Embraer, perdita netta da 216 milioni di euro nel primo trimestre 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato operativo al netto di interessi e imposte è stato negativo nel trimestre per 35 milioni di euro, quasi quattro volte superiore al risultato negativo per 9 milioni di euro registrato nei primi tre mesi dello scorso anno. Dato questo che, secondo la compagnia riflette il calo delle consegne causato dall'impatto della pandemia di coronavirus. In ultimo, gli utili al netto di interessi, imposte, e ammortamenti (Ebitda) è stato di 7,8 milioni di euro, rispetto ai 20,2 milioni di euro realizzati nei primi tre mesi dello scorso anno. Nonostante il pesante risultato trimestrale negativo, Embraer ha sottolineato che "la liquidità dell'azienda rimane solida" e ha chiuso marzo con 2,2 miliardi di euro in cassa e un debito netto di miliardi in contanti e un debito netto di 1,2 miliardi di euro. (segue) (Brb)