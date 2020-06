Brasile: Embraer, perdita netta da 216 milioni di euro nel primo trimestre 2020 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due costruttori avevano programmato di creare una joint venture comprendente la divisione aviazione civile di Embraer e una seconda joint venture per sviluppare nuovi mercati per l'aereo da trasporto tattico medio Embraer KC-390 Millennium. Il partenariato pianificato tra Boeing ed Embraer aveva ricevuto l'approvazione senza condizioni da parte di tutte le autorità di regolamentazione ad eccezione della Commissione europea. Le due aziende hanno anche un accordo di Master Teaming, firmato nel 2012 e aggiornato nel 2016, per commercializzare e supportare congiuntamente il velivolo militare C-390 Millennium. (Brb)