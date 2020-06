© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del Partito democratico fanno sapere che "va accolto con entusiasmo l'appello del presidente Mattarella. Così come proposto dal segretario Zingaretti bisogna lavorare senza sosta ad un patto per la rinascita con forze sociali e produttive, sindacati e enti locali, per costruire il futuro", concludono le fonti, "archiviando una stagione di divisioni politiche". (Rin)