Brasile: Banca centrale riduce stima crescita Pil 2020 a - 6,25 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli analisti di mercato intervistati dalla Bc hanno ridotto anche la stima dell'inflazione per il 2020 dall'1,57 per cento della scorsa settimana all'1,55 per cento di oggi. L'obiettivo della Banca centrale per quest'anno è di un'inflazione del 4 per cento, con una tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno, quindi non inferiore al 2 per cento. Anche il ministero dell'Economia brasiliano ha rivisto al ribasso la stima relativa al Prodotto interno lordo (Pil) per il 2020, prevedendo una contrazione del 4,7 per cento. "Probabilmente la contrazione del Pil quest'anno sarà la più grande della nostra storia", affermava il sottosegretariato alla Politica economica in una nota, in cui sottolinea che la piena ripresa si raggiungerà solo nel 2022. Il ministero precisa che la stima è ancora incerta, in quanto restano dubbi sulla durata delle misure di distanziamento sociale adottate in gran parte del paese. (segue) (Brb)