Russia-Usa: ministero Esteri Mosca, Washington ha perso il diritto di critica sui diritti umani

- Le violente proteste in corso negli Stati Uniti dimostrano che il paese non ha il diritto di criticare altri Stati per la situazione relativa ai diritti umani. Lo ha dichiarato oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "A cominciare dalla fine di maggio e dall'inizio del giugno 2020, nel 21mo secolo, gli Stati Uniti stanno perdendo il diritto di criticare qualcuno su questo pianeta riguardo le problematiche sui diritti umani. Da oggi loro non hanno più questo diritto", ha affermato la portavoce parlando all'emittente "Rossiya 1". (Rum)